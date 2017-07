Etappe acht: bergen zullen vol staan met fans. Is dat wel veilig?

Als we van voet tot top van een berg hekken neer zouden zetten wat logistiek onmogelijk is haal je een deel van de charme weg Vincent Jourdain

Ook vandaag zal de berm vol staan met fans. Soms zelfs verkleed of juist halfnaakt meerennend met de renners. Een doorn in het oog van veel coureurs. Kan daar niet harder tegen worden opgetreden? 'Vergeet niet dat er geen sport is, waar supporters zo dicht op hun helden kunnen staan', verdedigt Jourdain zich. 'Gratis, dat ook nog. Als we van voet tot top van een berg hekken neer zouden zetten wat logistiek onmogelijk is haal je een deel van de charme weg.'



En zelfs als er hekken staan, kan het nog misgaan. Peter Sagan raakte verstrikt in een regenjasje op de Oude Kwaremont tijdens de laatste Ronde van Vlaanderen. 'Dus dat is zeker niet zaligmakend', aldus Jourdain.



Dit jaar startte de wielersport via de sociale media een campagne om het publiek bewust te maken van hun rol. 'Ik denk dat een soort collectief besef veel beter werkt dan bijvoorbeeld boetes. Als iedereen zijn buurman die de weg op rent, vriendelijk terechtwijst, dan komen we een heel eind.'