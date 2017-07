Etappe 10: wat verorbert een renner per dag?

Na de finish krijgen de LottoNL-Jumbo-renners gelijk een proteïneshake. 'En een flesje kersensap. Dat drinkt bijna iedereen in het peloton, let maar eens op. Vaak gewoon gevulde Spa-flesjes met rode vloeistof. Kersensap is goed voor de spieren, en ook nog eens erg lekker.'



In de bus staat dan al de eerste volwaardige maaltijd klaar. Bami met kip, tagliatelle met zalm, spaghetti bolognese, risotto. 'Allemaal sous-vide, dus vacuüm voorverpakt. Dat hoeft de buschauffeur alleen maar even in de magnetron te zetten.'



Als alle wielrenners gemasseerd zijn krijgen ze in het hotel nog een driegangenmenu voorgeschoteld van Boom. 'Niet super bijzonder, hoor. Een flinke salade, een hoofdgerecht en een dessert. En iedere dag twee van de drie: rijst, pasta of aardappelen.'



Nee, over het eten mogen ze niet klagen, vindt Boom. 'Drie weken lang, iedere dag weer wat anders. Dat lukt de meeste mensen thuis niet eens.'