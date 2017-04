Estafetteploeg met Dafne Schippers plaatst zich voor WK atletiek in Londen

De estafettelopers achten zich kansrijk voor een medaille bij de WK in Londen, begin augustus. 'Zeker als je bekijkt hoe dicht we bij medailles zitten met beroerde wissels', zei Naomi Sedney. 'Dit hadden we afgelopen jaren niet kunnen doen. De snelheid in het team is zoveel hoger geworden. Als we de wissels beter kunnen afstemmen dan kan er iets moois gebeuren op de WK.'



Op de wereldranglijst van 2016 eindigde Nederland op de vijfde plaats, met een nationaal record van 42,04. Dat werd gelopen tijdens de EK atletiek in Amsterdam. Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro bleef de ploeg steken in de series door een fout van Schippers bij de wissel. Ze vertrok te vroeg. Bij de Zomerspelen van 2012 behaalde de vrouwenploeg de zesde plaats.