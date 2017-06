Epke Zonderland laat vijf (!) vluchtelementen achter elkaar zien, maar kan hij dat ook in een wedstrijd?

Twee-plus-drie Twee maanden geleden liet Zonderland ook al iets nieuws zien: de twee-plus-drie. Volgens zijn coach Daniël Knibbeler is de twee-plus-drie nog in een experimentele fase die eind juli moeten leiden tot een wedstrijdoefening.

'We breiden graag naar vijf elementen uit, want dat vliegen boven de stok is Epkes grote kracht. En tegelijkertijd kunnen we een van mindere punten, de Stalder-Ribalko (krachtoefening met gespreide benen, red.), eruit gooien', zei Daniël Knibbeler, de coach van Zonderland, twee maanden geleden.



Toen liet Zonderland al zien hoe hij vijf vluchtelementen combineerde, maar nog niet achter elkaar: twee plus drie. Met een min of meer perfecte uitvoering is Zonderland direct kandidaat voor de wereldtitel aan de rekstok.



Die 'twee plus drie' begon met de traditionele koppeling van de Cassina, dubbele gestrekte salto met hele schroef en de Kovacs, relatief gemakkelijk, een dubbele hurksalto. Daarna, na twee tussenzwaaien, nog eens de Kovacs, maar nu gestrekt ('die is nieuw in Epkes repertoire'), dan de Kolman (dubbele hurksalto met schroef) en ten slotte de Gaylord II, een lastige gehoekte salto waarbij de stok in ondergreep wordt vastgepakt.