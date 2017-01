Emotioneel moment voor solozeiler Heerema: na 79 dagen om Kaap Hoorn

Woedeaanval

Kaap Hoorn is slechts een rotsblok in de zee, maar het is psychologisch een keerpunt.

Schreeuwde hij het niet af en toe uit? 'Ik scheld af en toe. En ik had een paar dagen geleden een woedeaanval. Ik was woest op alles en nog wat. De boot, de zee, het zout, de kou. Maar dan ontlaad ik wel.' Hij lacht.



Door zoveel mogelijk te slapen - daar waren die windstiltes dan weer goed voor - en door goed te eten, wist hij zijn moraal weer op te vijzelen. Belangrijk waren ook de vele reacties die hij van de wal ontving. 'Ik ben normaal een beetje op mezelf. Ik trek me niet zoveel aan van wat andere mensen vinden. Op zo'n tocht word je misschien wat week of zo, maar de steun van onbekenden tot in Australië toe, dat is echt ongelooflijk. Dan denk je: godverdomme, ik ben het bijna verplicht aan die mensen.'



Al met al heeft hij geluk gehad op de Grote Oceaan: linke stormen bleven uit. Het vooruitzicht nabij Kaap Hoorn zag er wel grimmig uit: windkracht tien. 'Ik dacht: mijn God, als ik in die ketel om de Hoorn heen moet, dan wordt het echt even niet leuk hier. Maar het is allemaal goed gekomen. Ik heb nu drie reven in mijn grootzeil, het kleine fokje staat er op en ik doe 16 knopen (30 kilometer per uur, red.). Dus dat is prima onder controle.'



17.500 zeemijl (32.000 kilometer) heeft hij afgelegd, nog 7.000 zijn er terug over de Atlantische Oceaan te gaan. Dat zal hem nog dik een maand kosten. 'De kachel is er vanochtend mee opgehouden, dus het is nogal koud en vochtig aan het worden hier. Dan zeg ik tegen mezelf: nog even en dan sla ik linksaf en dan wordt het na drie, vier dagen warmer. Kaap Hoorn is slechts een rotsblok in de zee, maar het is psychologisch een keerpunt. Ik voel me veel lichter en energieker het laatste uur.'