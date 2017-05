Ellen van Langen: schrappen Wereldrecords van voor 2005 geeft vertekend beeld

Hoe is het voor een sporter om achteraf een record toebedeeld te krijgen, zoals mogelijk het geval is bij de 200 meter van Dafne Schippers?

'Ik gun Dafne dat record van harte, maar ik kan niet voor haar spreken. Ik zou het zelf niet fijn vinden. Aan de andere kant: ik kan me wel inleven in die twijfel over de prestaties van mensen die boven je staan op de ranglijst.



Op de EK in 1990 werd ik vierde. De nummer 1 werd later betrapt op doping en de nummers 2 en 3 maakten deel uit van het Oost-Duitse systeem. Hiervan wist iedereen later dat het een dopingsysteem was. Hier ben ik dus in ieder geval een medaille misgelopen, mogelijk de gouden.'