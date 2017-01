Elfstedentochtuitzendingen zijn oefeningen in nostalgie

Column Bert Wagendorp

artikelNu het er al enige tijd slecht voorstaat met de ijsomstandigheden, tracht de NOS de moed erin te houden met de integrale herhaling van oude Elfstedentochten. Vorig jaar konden we al genieten van de Tocht van 1986. Gisteren was het opeens weer 4 januari 1997 en was Henk Angenent op de Bonkevaart Erik Hulzebosch te snel af. Volgend jaar is geen jubileumjaar, maar in 2020 is het 35 jaar geleden dat de Elfstedentocht van 1985 werd verreden maar misschien is er dan wel een echte.