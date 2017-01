Elfstedenreünisten hoopvol over volgende tocht

Gaat het er nog wel van komen, een volgende Elfstedentocht? De schaatsers zijn positief. Ook Kroes ziet het er nog wel van komen. 'Het hangt volledig af van het weer. De 2 miljoen mensen die we dan zouden verwachten kunnen we wel aan. Vroeger moesten we alles zelf op touw zetten, nu is de overheid veel meer betrokken. In 1985 stond ik op het Prinses Margrietkanaal zelf mensen van het ijs te halen. Dat is gelukkig verleden tijd.'



Na afloop van de lunch wordt het gezelschap naar buiten gedirigeerd. Een verrassing voor Piet Kleine, zo belooft de uitnodiging. Bij de Piet Kleine Brug blijkt voor de gelegenheid de stempelpost weer opgebouwd. Twee vrouwen in Hindeloopense klederdracht geven hem alsnog de gemiste stempel.



Na afloop komt de Beerenburg op tafel. De schaatsers praten verder, omringd door de museumstukken. Mart Smeets, tijdens de Elfstedentocht verslaggever voor de NOS, enkele uren eerder in zijn toespraak voor de genodigden: 'De Elfstedentocht is het mooiste exportproduct van ons lans. Het raakt ons in de krochten van het gevoel.'