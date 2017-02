EK en WK 'klein' basketbal op Museumplein in Amsterdam

Sinds 2013 specialiseert hij zich in drie tegen drie-basketbal. 'Het is ruiger, intenser', zegt hij over drie tegen drie. Spelers moeten volgens hem meer dan in de zaal van alle markten thuis zijn. Jobse moet verdedigen, aanvallen en onder voortdurende tijdsdruk goede beslissingen nemen. Jobse: 'Er is nauwelijks tijd om na te denken over een actie.'



Toon van Helfteren is de bondscoach van het Nederlandse mannenteam in de zaal. Hij is maandag samen met andere kopstukken uit de Nederlandse basketbalwereld aanwezig bij de persconferentie over het aanstaande EK en WK in Amsterdam. De zware delegatie onderstreept het enthousiasme in Nederland over drie tegen drie-basketbal.



Van Helfteren vergelijkt de ontwikkeling van discipline met het populairder worden van beachvolleybal: ook zo'n laagdrempelige variant van een zaalsport die al lang wordt gespeeld, maar pas recent is geïnstitutionaliseerd. Beachvolleybal was lang het obscure broertje van zaalvolleybal. Tot de discipline in de jaren negentig de olympische status kreeg en werd omarmd door publiek en topspelers.