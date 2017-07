Eindzege Giro Rosa bevestigt overmacht Van der Breggen

Uitzonderlijke prestatie

Het was een kwestie van doorharken op die muur, lacht Van der Breggen hardop. 'In het routeboek leek het een min of meer vlakke tijdrit. Veel ploegen hadden alleen tijdritfietsen bij zich, geen beugelstukken voor op de gewone fietsen.' Ook Van der Breggen reed op een tijdritkader, met een dicht achterwiel. 'Ik denk het een van de pittigste tijdritten ooit is geweest. Het is alleen lachwekkend dat zo'n slechte profielkaart het routeboek haalt. Zo is de Giro altijd geweest; we moeten alles controleren.'



De aandacht voor de Giro Rosa viel totaal in het niet bij het wielercircus van de Tour de France, dat gelijktijdig plaatsheeft. Alleen via de Italiaanse sportzender Rai sijpelden beelden binnen van de verrichtingen van de renners. De organisatie was via sociale media vrij summier in de berichtgeving over het koersverloop. Van der Breggen merkte aan het aantal berichten op haar telefoon dat de roep om koersbeelden in Nederland toeneemt. 'Ik heb er geen zicht op, maar als het makkelijk was geweest, waren de beelden allang te zien in Nederland. Toch?'