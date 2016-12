Eindelijk reden tot gejuich voor ADO Den Haag

Transformatie tot familieclub

Dit keer zit de club niet in de wurggreep van vernielzuchtige fans, maar van zijn Chinese eigenaar

Decennia zat ADO Den Haag in de wurggreep van zijn eigen, gewelddadige aanhang, met als dieptepunt het belagen van trainer Frans Adelaar tijdens een wedstrijd tegen Vitesse in 2006. Met de overgang van het Zuiderpark naar het Kyocera Stadion, gesitueerd op een bedrijventerrein in de oksel van het Prins Clausplein, onderging ADO Den Haag in 2007 een transformatie tot familieclub. De zwarte jaren leken voorbij.



Maar anno 2016 is ADO Den Haag weer terug bij af. Dit keer zit de club niet in de wurggreep van vernielzuchtige fans, maar van zijn Chinese eigenaar. Donderdag stonden beide partijen tegenover elkaar in de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Wang wil de macht, ADO zijn geld. En zolang dat er niet komt, is het voorbestaan van de club in gevaar.



Vandaag, om half zes, is de uitspraak. Het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat ADO Den Haag en Wang via een mediator op zoek moeten naar een manier om weer tot elkaar te komen, want in de huidige situatie is de club onbestuurbaar.