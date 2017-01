Einde hegemonie Carlsen in Tata-toernooi nabij

Terwijl zijn concurrenten geen vorderingen maakten, versloeg So, vrijwel foutloos spelend, de Pool Wojtaszek vanuit een gelijke stand. Als hij erin slaagt zijn voorsprong te consolideren, voltooit hij een reeks van drie overwinningen op rij in elitetoernooien. Vorig jaar bleef So de wereldtop voor in St. Louis en Londen. Tussendoor was hij topscorer van het Amerikaanse team dat in Bakoe de Olympiade won.



Het artistieke hoogtepunt van de dag was de aanvalspartij die Levon Aronian won van de Hongaar Rapport. De Armeniër, viermaal eindwinnaar in Wijk aan Zee, heeft na een matige toernooistart de smaak te pakken gekregen. Hij deelt inmiddels de tweede plaats met onder anderen Carlsen. De Nederlandse clash tussen Loek van Wely en Anish Giri eindigde in remise.





