Eigenaar Wang Hui moet van rechter ruim 2,4 miljoen aan ADO betalen

Spoedeisend belang

Volkskrant-correspondent Marije Vlaskamp sprak Wang Hui in januari vorig jaar over de overname van ADO Den Haag. 'ADO denkt simpel. Ze wijzen altijd naar mij. Dat ik spoorloos ben, of onbereikbaar.' Lees het interview hier terug.

Voor de rechtbank is er geen twijfel dat Wang, hoewel hij vorige week ontbrak in het Haagse Paleis van Justitie, afwist van het kort geding. Zo kwam het in de zaak bij de ondernemingskamer ter sprake en sprak United Vansen in een eigen persbericht over 'meerdere rechtszaken' die lopen tussen de voetbalclub en het bedrijf. Ook heeft ADO de dagvaarding per aangetekende post, per koerier en per email aan hem verstuurd.



Hoewel volgens de rechtbank niet vaststaat dat de dagvaarding daadwerkelijk in China aan Wang is overhandigd en daarmee een veroordeling bij verstek aangehouden had moeten worden, weegt de urgente financiële situatie van ADO zwaarder. Een acuut liquiditeitsprobleem dreigt voor de club, die onder verscherpt toezicht staat van voetbalbond KNVB. 'ADO heeft dit spoedeisende belang voldoende duidelijk gemaakt', zei de voorzitter van de rechtbank donderdag.