Egypte zet nationale voetbalheld op terreurlijst

In juli 2013 zette het Egyptische leger president Mohamed Morsi van de Moslimbroeders af. Sindsdien wordt de organisatie als terroristisch beschouwd.



Een speciale commissie die zich bezighoudt met de fondsen van de Moslimbroeders, had eerder al de tegoeden van Aboutrika bevroren. Maar de voetballer die ongeveer tien jaar aanvoerder was van het Egyptisch nationaal elftal, ontkent dat hij de verboden organisatie steunt.



Hoge straffen

Wat Aboutrika precies te wachten staat, is niet bekend. In Egypte geldt sinds twee jaar een antiterreurwet, die de autoriteiten verplicht personen aan te merken die in verband worden gebracht met terrorisme. Straffen lopen uiteen van vijf jaar gevangenis tot de doodstraf. Morsi zelf kreeg de doodstraf opgelegd, maar die werd in november herroepen door het Egyptische hooggerechtshof.



Aboutrika, vier keer uitgeroepen tot beste speler van Afrika, verblijft momenteel in Gabon als commentator bij de Afrika Cup. Zijn advocaat gaat tegen de beslissing in beroep.