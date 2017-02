Eerste WK-goud voor schaatser Kjeld Nuis op 1.000 meter

Mentale barrière

Zijn zege in de Gangneung Oval deed hem door een mentale barrière breken. Hij was gesteund door zijn ploeggenoot Jan Smeekens die een dag eerder ook door zo'n grens brak. Smeekens won de eerste 500-meterwereldtitel voor Nederland. Nuis schoof een dag later aan in een rijtje waarop al Jan Bos, Erben Wennemars (tweemaal) en Stefan Groothuis prijkten. Nuis werd tweemaal tweede, in 2011 en 2012. Daarna verscheen hij in 2015 en '16 nog op het erepodium, met brons om de nek.



Hij had onder druk gestaan, om te breken met de traditie van 'net niet'. Sven Kramer had hem in het stadion geplaagd. Of hij de druk al voelde? 'Er is een hele druk van me afgevallen', was de oprechte verzuchting van de schaatser die zondag, op de 1.500 meter, nog eens kan toeslaan. Hij rekende zijn rit op de schaatsmijl al voor in rondetijden.



Een barrière genomen, een gouden toekomst voor ogen. Zo lijkt het wereldbeeld van de 27-jarige schaatsprof van Lotto-Jumbo ten goede te kantelen.