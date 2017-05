Dumoulins zenuwslopende dag eindigde in historische triomftocht

Geen druk

Het zal hem biet zijn. Hij is hier om een glanzend hoofdstuk toe te voegen aan alle naslagwerken van de wielrennerij. Voor hemzelf vooral, en de ploeg. Niet voor de Nederlanders die na 37 jaar droogte - Joop Zoetemelk won in 1980 de Tour de France - hunkeren naar eindelijk weer een zege in een grote ronde, notabene de ronde die nog nooit door een landgenoot is gewonnen. Die druk voelt hij helemaal niet. Zoek het uit, verder.



Hij rijdt hier ook wel, zei hij vorige week in een perszaaltje, om niet de boeken in te gaan als de renner die de overwinning verspeelde door, quote, in de bosjes te schijten - cacare nel bosco, klonk het wat besmuikt in de vertaling. Dat bermbezoek kostte hem twee minuten. Daarom moet hij rammen. Daarom ziet hij af als, quote, een buffel. Zijn voorste tandwiel is een rad met maar liefst 58 tanden. Hij was niet zeker geweest van zijn zaak, verklaarde hij na zijn race. De zenuwen sloegen toe, toen hij na de verkenning van het parcours probeerde te ontspannen op een matras achter in de teambus.