Dumoulin wint Giro: 'Het was zo zenuwslopend, ik was zo extreem zenuwachtig'

Alles kwam aan op slotdag

Dumoulin leek onaantastbaar, maar liep in de zestiende etappe na een sanitaire noodstop flink wat tijdverlies op. De roze trui was nog in zijn bezit, maar de concurrenten Nibali en Quintana roken bloed. Vrijdag ging het weer mis; eerst werd Dumoulin in het nauw gedreven nadat hij had zitten slapen achter in het peloton en de concurrenten er vandoor waren gegaan voorin.



De krachten die het gekost had om het gat te dichten, braken hem op in de slotklim waar Quintana hem uit het roze reed. Het verschil bleef klein, zaterdag verloor Dumoulin nogmaals 15 seconden op Quintana en werd de marge 53 seconden, terwijl ook Nibali en Thibaut Pinot zich tussen hem en Quintana nestelden.



Alles kwam aan op de slotdag in de tijdrit van Monza naar Milaan. Daar heerste Dumoulin ten opzichte van de andere klassementsrenners. Alleen Van Emden was sneller.