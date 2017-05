Dumoulin verliest vijftien seconden, Pinot pakt winst twintigste etappe

Grote kanshebber

Hoewel concurrenten als Nibali en Pinot de Nederlander al bestempelden tot grootste kanshebber voor de eindzege, wil de Sunweb-renner zelf daar nog niet aan. 'De tijdverschillen zullen zondag lang niet zo groot zijn als in de eerste tijdrit', bleef hij voorzichtig. 'Het heeft ook weinig zin om daarover te gaan speculeren. Ik zal echter gaan vechten voor iedere seconde.'



Zelf was hij vooral blij dat de goede benen er weer waren in de twintigste etappe, nadat hij een dag eerder in een mindere dag veel meer tijd had moeten toegeven. Daarnaast was hij renners als Bauke Mollema, Bob Jungels en Adam Yates 'voor eeuwig dankbaar' voor de hulp die hij had gekregen in de achtervolging. Rivalen Quintana en Nibali wisten dat ze nog extra tijd moesten pakken op de tijdritspecialist. Volgens ritwinnaar Pinot is de voorsprong op Dumoulin echter niet groot genoeg.