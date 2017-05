Dumoulin verliest tijd, maar behoudt leiding in Giro

De ritzege ging naar de Italiaan Vincenzo Nibali, die in de sprint net iets sneller was dan de Spanjaard Mikel Landa. De Colombiaan Nairo Quintana, tweede in het klassement, kwam op twaalf seconden achterstand als nummer drie over de finish. Dumoulin verloor meer dan twee minuten en heeft nog 31 seconden voorsprong op Quintana over.



Bauke Mollema was dinsdag de beste Nederlander in de bergen. De kopman van Trek-Segafredo werd zevende op 1.35 van Nibali. Steven Kruijswijk reed lange tijd vooraan, maar viel uiteindelijk terug en bleef buiten de top tien. In de rit over 222 kilometer moesten de renners eerst over de Mortirolo, waarna vervolgens de legendarische Stelvio twee keer moest worden beklommen.



Team Sunweb meldde kort na de sanitaire stop van Dumoulin dat hij tijdens de rit last had gekregen van zijn maag. Die problemen ontstonden tijdens de race. Bij de start van de zestiende etappe had Dumoulin dinsdag nog geen klachten.