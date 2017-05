Dumoulin verliest roze trui en moet hopen dat hij hem zondag in de tijdrit herovert

Wilt u teruglezen hoe de negentiende etappe vandaag verliep? Lees dan ons liveblog.

Zaterdag volgt de laatste bergrit met tussen Pordenone en Asiago twee zware cols. De Giro eindigt zondag met een individuele tijdrit over ruim 29 kilometer.



Het was een hectische etappe waarin Dumoulin al vroeg zwaar werd getest. Quintana en Nibali kozen met hulp van een aantal ploeggenoten en van Pinot de aanval. Dat gebeurde op een moment dat de rozetruidrager even onachtzaam was en achter in de groep reed. Het hardnekkige gerucht dat Dumoulin stond te plassen op het moment dat de concurrenten demarreerden, werd later weersproken door Luke Roberts, de eerste ploegleider van Sunweb.



Dumoulin kreeg in zijn jacht steun van Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) en Adam Yates (Orica-Scott), die ook niet alert waren geweest. Op de tweede col van de dag kwamen de twee groepen weer samen.



Op de slotklim had Dumoulin nog even steun van zijn Duitse ploeggenoot Simon Geschke. Maar zo'n 8 kilometer onder de top ging het toch echt te hard voor de Limburger, die de concurrentie langzaam zag verdwijnen. In zijn eigen tempo rijdend probeerde hij de schade zo veel mogelijk te beperken, maar het roze raakte hij kwijt.