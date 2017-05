Dumoulin verliest roze trui door 'beginnersfout': 'Ik zat achterin te keuvelen'

Beginnersfout

Daarbij kwam nog, gaf hij toe, dat hij zich had laten verrassen. Hij reed op zo'n 100 kilometer afstand van de finish een tijdje in de staart van het peloton. Dat was het sein voor Movistar, Bahrein Merida en FDJ om vol op kop te gaan rijden, waardoor het peloton brak. Dumoulin sprak van een beginnersfout. 'Dat was stom. Ik zat gewoon toen het bergaf ging achterin te keuvelen. Dat moet je niet doen als leider. De anderen hebben daar goed van geprofiteerd.'



De voorsprong liep zelfs even op tot meer dan een minuut, waardoor hij toen al even virtueel zijn trui kwijt was. Hoewel hij steun kreeg van de ploegen van Steven Kruijswijk en Bauke Mollema, die in hetzelfde schuitje zaten, had het veel kracht gekost om het gat weer te dichten. Hij had alles moeten geven. Tot aan de laatste klim ging het lang rustig aan, maar op de laatste vijftien kilometer naar het hooggelegen Piancavallo wreekte zich de eerder inspanning. Het was meteen zichtbaar dat het niet goed zat: hij reed rond op zo'n vijftiende plek, niet de plaats waar een rozetruidrager behoort te zitten. Zonder in de eerste fase van de beklimming echt te versnellen, reden de anderen van hem weg.



Dumoulin bedankte na afloop nadrukkelijk zijn ploeggenoten. Simon Geschke, Tom Stamsnijder en Laurens Ten Dam reden zich de longen uit het lijf. 'Ik ben blij met die mannen. Die hadden wel de goede benen. Zij hebben me gered. Anders had het veel slechter kunnen aflopen.'