Dumoulin ruziet met Quintana en Nibali, ook buiten het asfalt

Een goede dag voor Dumoulin

Dumoulin en ploeg voorafgaand aan de achttiende etappe © anp De honderdste Giro d’Italia moet de Ronde van heel Italië worden. Wij reisden langs het parcours en verzamelden in deze special de mooiste verhalen. Over wielrennen natuurlijk, én over Italië en de Italianen.

Het antwoord van de roze trui was het moment dat de koers bepaalde nu eens niet een bermbezoek of handgebaar om een koers stil te leggen. Toen de achterstand was opgelopen tot 20seconden, gaf Dumoulin gas, diep gebogen over het stuur, zonder zelfs uit het zadel te komen.



Je kon er niet omheen, het was een demonstratie van een rondewinnaar. Hij reed zo naar zijn belagers toe, precies op de top had hij ze te pakken. 'Het was niet makkelijk', zei hij later. 'Maar ik had er de benen voor.'



Hij deelde er wel een morele tik van formaat mee uit: de concurrenten stelden vast dat ze er maar niet in slagen om weg te komen. Quintana probeerde het nog in de afdaling en op de laatste klim. De manier waarop was niet overtuigend: al snel na de laatste demarrage keek hij wat hulpeloos achterom en zag dat het roze nooit ver was.



Dumoulin probeerde met het bravoure van een zelfverzekerde leider na de laatste berg zowaar nog zelf twee keer te ontsnappen, zonder resultaat . 'Ik wilde ze testen. Ik zag dat de anderen moe waren, ik voelde me nog oké. Ik hoopte nog wat tijd te winnen. Maar ze waren niet zo moe dat ik ze kon achterlaten.'



Toen daarna de andere klassementsrenners aan de haal ging, begon het oorlogje met de dienstweigeraars Nibali en Quintana. Het maakte deel uit van het wapenarsenaal dat tegen de roze trui kan worden ingezet: als je wil winnen, moet je het ook maar zelf opknappen. Wat ook mee zal hebben gespeeld: renners met hun staat van dienst rijden niet voor een tweede of derde plek. Alleen de hoogste trede van het podium geldt.



Uiteindelijk was het een goede dag geweest, oordeelde Dumoulin zelf. Hij wist niet of hij de sterkste was, hij rekende zich tot 'de paar besten.' Maar dit woog het zwaarste: 'De aanvallen zijn mislukt.'