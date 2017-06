Dumoulin klimt in Zuid-Limburg: 'Shit man, echt naar de klote'

Want ook in Limburg, de fietsprovincie, is het maar een kleine sport. Rudy Schouten (47) vertelt hoe zijn 14-jarige zoontje Viggo in zijn leeftijdsklasse soms maar tegen twintig andere jongetjes moet rijden. Viggo vertelt liever hoe hij eerder die dag al een paar keer in zijn roze trui de Vaalserberg op is gefietst. Dat is overigens niet zijn lievelingsberg. Dat is de Cauberg, want 'die loopt zo lekker'. Papa knikt tevreden.



Voor de Dumoulin-fans houdt het feest op. Na de hectische week vol verplichtingen sinds zijn Giro-zege vorige week zondag zit zijn werk erop. Op Twitter: 'Ik had na twee kilometer al een bloedsmaak in m'n mond. Tijd voor rust nu.'



En terecht.