Dumoulin kan mee als ronderenner; echte test is Giro d'Italia

Giro d'Italia

De echte test voor Dumoulin volgt in mei, als hij aan de start verschijnt van de Giro d'Italia, aan de zijde van zware concurrenten als Quintana, Vincenzo Nibali, Fabio Aru en de Nederlanders Mollema en Steven Kruijswijk. Hij heeft de afgelopen dagen wel wat vertrouwen kunnen tanken.



Zijn ambitie in de Tirreno was mee te doen in het klassement. Dat is redelijk gelukt. In de koninginnenrit met als slotklim de weg naar het skioord Treminillo - ruim 16 kilometer met een stijgingspercentage van 7,3 procent - eindigde hij als zesde, op 41 seconden van winnaar Quintana. In de zware etappe naar Fermo, afgelopen zondag, met in de laatste fase kuitenbijters van meer dan 20 procent, handhaafde hij zich in de voorste gelederen. Een heel hoge klassering was al zo'n beetje uit beeld geraakt na een matige ploegentijdrit op de eerste dag.