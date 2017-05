Dumoulin doet zijn roze leiderstrui eer aan in Giro

Geen manier om tijd te winnen

Bauke Mollema verloor op weg naar Oropa kostbare tijd, maar handhaafde zich gisteren weer in de groep van de favorieten

Zondag, in een fase waarin het er toch steeds meer om gaat spannen, toonde hij zich ineens van zijn sportiefste kant. Ja, hij wist dat er in de wielrennerij vaker niet dan wel wordt gewacht op concurrenten die tegen het asfalt zijn gesmakt. 'Dit was een goed moment om in te houden. Dit is geen manier om tijd te winnen.' En nee, het ergerde hem niet dat Quintana vervolgens in de straten van Bergamo nog zes bonificatieseconden wegkaapte door als tweede over de finish te komen, na de Luxemburger Bob Jungels. 'Ik had ze liever niet aan mijn broek, maar het is zijn recht om te sprinten.'



Ook de rol van de beide andere Nederlandse troeven is nog niet uitgespeeld in deze Giro. Bauke Mollema verloor op weg naar Oropa kostbare tijd, maar handhaafde zich zondag weer in de groep van de favorieten. Hij staat zesde, maar zegt nog altijd voor een plek op het podium te zullen rijden. Ook Steven Kruijswijk toont herstel. Hij bleek na zijn val in de Ronde van Yorkshire rond te rijden met een scheurtje in een van zijn ribben. Het leidde tot een wat andere houding op de fiets. Intussen lijkt hij er meer gewend aan te zijn. Mede als gevolg van een val van Astana-kopman Tanel Kangert is hij teruggekeerd in de toptien.