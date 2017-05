Dumoulin blijft leider klassement en voelt zich weer goed

Dit is Dumoulin the day after. Op de dag na de dag van de hoge nood is het welhaast een mantra dat het gewoon hoge nood moet zijn geweest. In de ochtend, als de bus en de volgauto's van Sunweb bij het hotel in Bormio gereed staan voor vertrek, laat de ploegleiding er geen misverstand over bestaan. 'Natuurlijk start hij, Tom is fit.' Bij de start in Tirano zegt hij dat hij inderdaad geen problemen heeft. Onderweg, verklaart hij na de zeventiende etappe, was er even onzekerheid geweest. Hoe zou het lichaam reageren als hij de eerste repen tot zich nam? Het ging goed.



Statistieken uit de koninginnenrit van dinsdag over de Mortirolo en de Stelvio schragen de geruststellende woorden. Hoewel hij in zijn eentje de achtervolging inzette op de Umbrailpas, behoorde hij daar tot de vijf snelste klimmers. Afdalen ging hem ook al goed af, met een gemiddelde van 60,3 liet hij een erkend specialist als Vincenzo Nibali achter zich - al zat die ook nog verwikkeld in een strijd om ritwinst.