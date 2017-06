Duizend gewonden door paniek tijdens vertoning Champions League-finale in Turijn

Later keerde de rust op het plein terug. De politie was bezig tussen de achtergebleven schoenen en andere spullen sporen te verzamelen. Zij vroeg beelden van bewakingscamera's op om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Volgens burgemeester Renato Saccone zijn mensen elkaar nog altijd kwijt door de chaos die is ontstaan.



Het incident deed zich voor kort na het derde doelpunt van Real, dat de wedstrijd in Cardiff in Wales met 4-1 won. Op veel plaatsen in Turijn konden mensen de wedstrijd op grote schermen volgen.



Lees het wedstrijdverslag: Het was een stralende sterrenpracht in Cardiff, stad waar een klein jaar geleden de voetbalkoorts ongenadig toesloeg door de goede prestaties van Wales op het EK. Ze werden lang verwend, de neutrale fans. En ook zeker die van finalisten Real Madrid en Juventus.