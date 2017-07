Duitsland verslaat Chili in heerlijk meeslepende finale om Confederations Cup

De finale in het met 68 duizend toeschouwers gevulde, bloedmooie stadion van St. Petersburg, was afgezien van de onverkwikkelijkheden reclame voor het voetbal, en voor het omstreden WK in Rusland, in 2018. Omstreden vooral, om de politieke rol van Rusland in de wereld. Maar de sport strooit als wel vaker een laagje zoetigheid over de werkelijkheid en de Russen mochten trots zijn op hun vlekkeloos verlopen oefentoernooi.



Hoewel, vlekkeloos? De invoering van videoarbitrage blijft discussies waard, al is dat dan geen zaak waarmee de Russen veel van doen hebben. Dat is een zaak van de FIFA, die vooral lovend was over de technische hulp voor de scheidsrechters. Maar de arbitrage maakte zich geregeld belachelijk, zo ook in de finale. Scheidsrechter Mazic vroeg het oordeel van de mannen in de cabine, bij een duidelijke elleboogstoot van Jara in het gezicht van Werner. Vervolgens gaf hij de gele kaart in plaats van rood. Op die manier heeft het geen zin, de hulp van boven. Dan neemt de ergernis alleen toe.