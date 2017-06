Duitse 'reserves' bijna nonchalant langs Mexico en naar finale Confederations Cup

Duitsland - Chili, herhaling van een groepsduel, is zondag dus de finale van het oefentoernooi voor het WK van 2018 in Rusland. Oftewel: de wereldkampioen van 2014 tegen het land dat twee jaar op rij de Zuid-Amerikaanse titel greep (2015, 2016) door na strafschoppen te winnen van Argentinië. In de groepsfase was Chili beter, zeker voor rust. Duitsland is gegroeid in het toernooi.



Bondscoach Joachim Löw liet zich deze week ontvallen dat hij geniet als zelden tevoren, om met deze gemiddeld jonge ploeg te werken. Het zal niet meevallen om volgend jaar uit al die beschikbare topspelers een WK-selectie te formeren. Een luxeprobleem in het kwadraat. Waar het ene land al blij is één topelftal te kunnen opstellen, is bij het buurland de officieuze B-ploeg bijna een spiegel van het A-elftal, hoewel dat een beetje overdreven gesteld is.