Duitse politie gaat uit van 'gerichte aanval' met 'zware explosieven' op spelersbus Dortmund

Spelers doken weg

Spelers en staf in de bus doken in een reflex weg toen ze knallen hoorden. Wie kon, ging volgens Dortmund-reservedoelman Roman Bürki op de grond liggen om zichzelf in veiligheid te brengen. 'We wisten niet wat er nog meer zou gebeuren', zei de Zwitser tegen de krant Blick uit zijn vaderland. Hij bevond zich op de rij achter Bartra, toen de ruit naast de Spanjaard insloeg door de klap.



De schock bij de spelers en staf van BVB was groot, zegt Bürki. 'Aan een voetbalwedstrijd hebben we in de minuten erna geen van allen gedacht.' Zwaarbewapende agenten waren snel ter plaatse om de spelers te beschermen, nadat die de bus hadden verlaten.