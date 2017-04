Duitse media: achtergelaten brief wijst op islamistische achtergrond aanslag spelersbus Dortmund

In het schrijven wordt de aanslag opgeëist, meldde de politie dinsdagavond al, zonder verdere details prijs te geven. Volgens Duitse media zou in de brief worden verwezen naar de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december en de inzet van Duitse straaljagers in de strijd tegen Islamitische Staat in Syrië. De Duitse federale politie meldt dat zij het onderzoek naar de aanslag overnemen van de politie in Dortmund.



De Champions Leaguewedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco werd dinsdagavond uitgesteld na de drie explosies waardoor de spelersbus van Borussia werd getroffen. De politie sprak al snel van een 'gerichte aanslag' tegen de selectie van de achtvoudig landskampioen van Duitsland en gaat ervan uit dat 'zware explosieven' zijn gebruikt. Over de dader is nog niets bekend, danwel bekendgemaakt.