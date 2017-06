Ducati-liefhebbers zijn het sterkst op asfalt van TT Assen

Weinig handelbaar

Iedereen wil wel even een Ducati motor aanraken Sterke verhalen hebben de Nederlandse berijders van Ducati's. Over zeldzame exemplaren, snelheden, hun helden en hun liefde voor de machine (+). Honda heeft 52 wereldtitels, Yamaha 49, Ducati één

Al dat soort grandeur en showgedrag past niet bij de zeven jaar jongere Dovizioso (31), die oogt als een brave huisvader. De Italiaan, modieus van baard voorzien, heeft pas vier zeges in de MotoGP achter zijn naam, waaronder twee opeenvolgende in dit wegraceseizoen, maar sinds zondag staat hij plotseling boven aan het klassement van het WK. Rossi, die de TT zondag voor de tiende maal won, heeft nog acht races om hem van die plaats te verdrijven.



Wat 'Dovi', zijn roepnaam, van Rossi onderscheidt, is dat hij er - zij het sinds kort - in slaagt met zijn Ducati races te winnen. Dat lukte Rossi nooit in de twee jaar dat hij voor de legendarische fabriek uit Bologna uitkwam. Hij, de tovenaar die 115 GP-races heeft gewonnen, kon niet uit de voeten met de machine die over veel topvermogen beschikt, maar als weinig handelbaar te boek staat.



Rossi werd in 2011 gehaald als gedroomde opvolger van Casey Stoner, de Australiër die het beest in de 'Duc' wel kon temmen en Ducati in 2007 de enige wereldtitel uit de geschiedenis bezorgde. De historie heeft Ducati matig bedeeld. De fabriek, van 1920, ging pas na de Tweede Wereldoorlog serieuze motorfietsen bouwen. In de rij van grote renstallen heeft het Ducati Corse Team een grote naam, maar de cijfers ondersteunen die niet. Honda heeft 52 wereldtitels, Yamaha 49, Ducati één.