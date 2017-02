Dubbellaars Middelkoop en Koolhof winnen kwartfinale tennistoernooi in Ahoy

Moeders mentale hardheid

Het was de ultieme bevestiging dat je altijd moet blijven heloven in je dromen. In 2014 raapte Middelkoop voor een paar honderd euro zijn eigen ballen op baan 6 in Alphen aaan den Rijn, een jaar later versloeg hij de beste tennisser aller tijden in het dubbelspel. Middelkoop: `Mijn Russische moeder hield me voor dat ik nooit mocht opgeven. Zoek altijd het licht in de duisternis, zei ze.



'Mijn moeder bracht me de mentale hardheid bij, die wij als Nederlanders missen. Je weet hoe ik vroeger was: dan liet ik het wel eens lopen. Dat kan ik me in het dubbelspel niet permitteren, dan verneuk ik het voor Wesley. Ik ben honderd keer gevallen en honderd keer weer opgestaan. Ik wist dat het klaar was in de single, maar ik weigerde te stoppen. In het dubbelspel lonkte een nieuw avontuur.'



Koolhof: 'Je moet ook een beetje geluk hebben dat de chemie ontstaat. Ik vroeg Mat in 2014 of we samen konden dubbelen. Wonnen we in Marokko meteen van twee spelers uit de tophonderd. De klik was er meteen, ook buiten de baan.'