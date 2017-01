Droomfinale Australian Open steeds dichterbij: Nadal na drie jaar weer in halve finale

Messcherpe backhand

De nummer 9 van de wereld nam de bal eerder bij de return, zoals Andy Murray in de Wimbledonfinale van 2016, en gaf Raonic zeker in de eerste set nauwelijks kans om op te lopen naar het net. Niemand speelt zulke zware spinballen als Nadal, maar op hardcourt is zijn spel lang niet altijd effectief. Woensdag in de Rod Laver Arena dicteerde Nadal ouderwets met zijn forehand, was zijn messcherpe backhand een sterk wapen en serveerde hij met veel precisie.



Aan alles was te zien dat de fysiek kwetsbare Raonic minder bewoog dan in zijn voorgaande partijen. Hij nam op 3-2 in de tweede set een medische time-out en liet zich behandelen in de kleedkamer. Met een bandage om zijn rechterbovenbeen drukte Raonic Nadal steeds verder achter de baseline, maar hij verkrampte op de `big points'. Al op 5-4 forceerde Raonic drie setpoints en zijn coach Krajicek had er minimaal een van benut.



Hoewel Raonic al onder regie van Moya aanvallender ging spelen, wil hij met Wimbledonkampioen Krajicek zijn netspel verbeteren. Fysiek leek Raonic woensdag niet in staat om aan te zetten voor een sprintje naar het net, maar een natuurlijke volleerder zal hij nooit worden. Het was alsof Raonic en Nadal diep in elkaars ziel keken in de beslissende fase van de tweede set. Wie durft zijn comfortzone als eerste te verlaten?



Al in de eerste games van set 1 had Nadal een statement afgegeven. Jij wil met mij de rally aangaan vanaf de baseline, Milos? Dacht het niet vriend, dat is mijn terrein. Nadal moet zichzelf helemaal dwingen om het punt aan het net te verdienen en hij werd overmand door twijfels in de tweede set. Raonic was echter te passief en Nadal worstelde zich naar de tiebreak, waarin hij wederom drie setpunten moest wegwerken.



Hoe dacht Raonic de koning van de spinrotatie te verslaan door zich meters achter de baseline te verschuilen? Met een schitterende lob kwam Raonic op 6-4, maar hij schoot zichzelf in de voet met een dubbele fout op 6-5. Matige returns en een afzwaaier met de forehand kostten de nummer 3 van de ATP-ranking de tweede set en in feite ook de partij. Krajicek zal hebben geconstateerd dat hij nog heel wat werk heeft te verrichten voor de even lange Raonic (1,96 meter) werkelijk op hem gaat lijken.



Wordt Federer-Nadal echt de apotheose van de Australian Open? Het zou een waanzinnige confrontatie zijn tussen twee iconen, die het tennis wederom een nieuwe dimensie kunnen geven.