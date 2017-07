Droom komt uit voor BMX freestylers in 2020

Daniël Wedemeijer had twee dromen. De eerste was om in Amsterdam met een BMX-fiets over een gracht te springen. Hij deed het in 2013 over de Passeerdersgracht, inclusief een backflip: een achterwaartse salto.



De tweede droom was niet alleen een fantasie van Wedemeijer, maar veel meer de ambitie van zijn sport. Het BMX-freestylen, het zusje van de race, wilde ook olympisch worden. Pas dan telt een sport mee. In juni was het zover.