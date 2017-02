Door doping gedupeerde 'verliezers' geëerd met gedenkplaat

Tientallen Nederlandse sporters zijn ten onrechte naast het podium beland, of ze kregen een verkeerde medaille door fraude van hun rivalen. 'We weten alleen niet om hoeveel en welke sporters het precies gaat', zegt minister Schippers, die het de gedenkplaat op de Marathontoren onthulde. 'Vaak gaat het om vermoedens van doping. Om mensen niet een tweede keer te schofferen hebben we gekozen voor deze algemene geste.'



Directe aanleiding was het verhaal van Enith Brigitha, tweevoudig bronzenmedaillewinnaar bij het zwemmen op de Spelen van 1976 in Montréal. De nummers één en twee, zwemmers uit de voormalige DDR, bleken gedrogeerd. Over de gedenkplaat liet ze zich in de Volkskrant kritisch uit: 'Op zich hartstikke leuk, al vind ik het gek dat de gedupeerde sporters niet bij naam worden genoemd. Is er dan wel sprake van enig eerherstel?'