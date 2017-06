Domper voor Wout Poels nu Sky hem niet meeneemt naar Tour de France

De 29-jarige Poels was vorig jaar de belangrijkste adjudant van winnaar Froome. Af en toe leek Poels bergop zelfs sterker dan zijn kopman. Maar deze Tour is er in de Sky-selectie dus geen plek voor de Limburger, die te laat is hersteld van een ernstige knieblessure.



Vandaag maakte Sky de definitieve lijst namen bekend die 1 juli aan de start staan in Dusseldorf: Sergio Henao, Vasil Kirijenka, Christian Knees, Mikel Landa, Mike Nieve, Luke Rowe, Geraint Thomas en Michal Kwiatkowski moeten Froome aan zijn vierde Tourzege helpen.



Een domper voor de Nederlander, die een paar dagen geleden nog door De Telegraaf liet optekenen dat hij vertrouwen had in Tourdeelname. Poels maakte vorige week in de Route du Sud zijn rentree, nadat hij vier maanden aan de kant had gestaan met een knieblessure. Poels eindigde op de 41de plaats, bijna een half uur achter de Zwitserse winnaar Silvan Dillier.