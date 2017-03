Doelpunt van het seizoen, eentje voor de eeuwigheid zelfs

Vanuit een kaal kantoor op het Media Park in Hilversum kreeg scheidsrechter Kevin Blom donderdagavond in Alkmaar te horen dat hij een doelpunt moest afkeuren. Dat is vreemd, als je erover nadenkt, helemaal als je weet dat Blom het nog deed ook.



Blom was de scheidsrechter in de tweede halve finale van het bekertoernooi, AZ - Cambuur. In de slotfase maakte AZ een doelpunt, een kopbal van Stijn Wuytens. Blom keurde het doelpunt goed, maar herriep zijn beslissing toen hij werd toegesproken door een robotachtige stem: 'Kevin, Kevin, je moet het doelpunt afkeuren, het is een overtreding op de keeper.