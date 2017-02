Dodelijk voor het spel? Italiaans rugbyteam gebruikt slimme truc om buitenspel te ontwijken

'Dodelijk voor het spel'

De Engelse topspeler George Ford zei dat deze tactiek 'dodelijk' is voor het spel

O'Shea had de scheidsrechter Romain Poite een dag eerder al op de hoogte gesteld van deze geplande tactiek. De scheidsrechter was akkoord gegaan, met als voorwaarde dat de Italianen wel uit de buurt van de Engelse spelverdeler moesten blijven, de scrum-half. Officieel hoeft zelfs dat niet, maar de Fransman beriep zich op 'de geest van het spel', en bedacht al doende een nieuwe spelregel. Later in de wedstrijd namen de Engelsen de tactiek over en wonnen ze met 36-15. De Engelse topspeler George Ford zei dat deze tactiek 'dodelijk' is voor het spel.



Geheel nieuw bleek de tactiek niet te zijn. Toulouse deed het al eens in een Europese wedstrijd tegen Wasps. Ook Australië heeft het gedaan tegen Ierland. De Engelse coach, de Australiër Eddie Jones, was furieus en vergeleek het met de onderhandse worp van de Australische cricketer Trevor Chappell, 36 jaar geleden in een interland tegen Nieuw-Zeeland. Ook deed het denken aan de onderhandse service van Michael Chang tegen Ivan Lendl op Roland Garros (1989). Voor de Engelsen was het hard om in de eigen rugbytempel voor gek te worden gezet. Door een Ierse coach nog wel.