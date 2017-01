DNB: banken doen te weinig om louche praktijken in voetbal te voorkomen

Maatregelen

DNB stelt een aantal specifieke maatregelen voor om risico's in te dammen. Bij transacties zouden de instellingen bijvoorbeeld goed moeten onderzoeken waar het vermogen vandaan komt. Daarnaast moet er volgens de toezichthouder beter toezicht komen op geldstromen, onder meer door netwerken rond voetbalclubs beter in kaart te brengen. Ook verdienen de transacties van en naar voetbalbobo's vanwege het verhoogde corruptiegevaar meer aandacht.



DNB vindt dat het aan de instellingen zelf is om te kijken welke maatregelen zij het best kunnen nemen om verdachte praktijken tegen te gaan.



De waarschuwing volgt op een reeks omkoop- en matchfixingschandalen waardoor Sepp Blatter en Michel Platini hun posten moesten verlaten als respectievelijk FIFA- en UEFA-preses. Het Zwitserse sporttribunaal CAS handhaafde in december Blatters schorsing van zes jaar die hij kreeg opgelegd vanwege een onderhandse miljoenenbetaling aan Platini.



Ook in andere takken van sport en in de entertainmentindustrie zou volgens de toezichthouder beter gelet kunnen worden op 'integriteitsrisico's'. Ook daar gaan grote sommen geld om en is er weinig transparantie, wat zou vragen om extra alertheid.