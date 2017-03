Dit kunnen we verwachten op het WK allround schaatsen in Hamar dit weekend

De meeste buitenlandse weerstand is te verwachten van de Belg Bart Swings

Ook debutant Patrick Roest, ploeggenoot van Sven Kramer, is kandidaat voor het podium. De 21-jarige allrounder had eigenlijk vorig seizoen al zijn debuut moeten maken, maar omdat Nederland vorige winter slechts twee startbewijzen verdiende voor het WK moest hij nog een jaar geduld hebben.



De meeste buitenlandse weerstand is te verwachten van de Belg Bart Swings. De Belg heeft goede herinneringen aan Hamar. In 2013 haalde hij brons op het WK in het Vikingschip. De nummer drie van het afgelopen EK allround zal die prestatie dit jaar maar wat graag evenaren.



De Noorse troef is Sverre Lunde Pedersen. De 24-jarige Noor werd in 2015 derde en vorig jaar tweede op het WK, maar is dit jaar niet in goed vorm. Hij belandde naast het podium op het EK in Heerenveen en bij de WK afstanden in Zuid-Korea kon Pedersen op de 1.500 en 5.000 meter zich niet meten met de besten. De kans lijkt klein dat hij zich sindsdien sterk verbeterd heeft. Het enige voordeel dat hij heeft: het luidruchtige Noorse schaatspubliek zal hem wat wind in de rug kunnen geven.