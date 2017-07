Dit is het transferspel rond Evertons topspits Lukaku

De trainers Mourinho en Conte zijn ongeduldig, omdat ze de trainingen voor het nieuwe seizoen beginnen zonder aanvalsleider. Mourinho ziet Zlatan Ibrahimovic na één seizoen vertrekken, Conte liet aan Diego Costa weten dat hij mag uitkijken naar een andere club. De verwachting was dat Lukaku zou terugkeren naar Chelsea, waar hij al eens onder contract stond. Chelsea verhuurde hem eerst aan West Bromwich Albion en daarna aan Everton, dat hem in 2014 voor vijf seizoenen contracteerde, voor ongeveer 35 miljoen euro.



Saillant is dat Mourinho hem destijds liet vertrekken bij Chelsea. Nu wil de Portugees, die hem toen te jong en onervaren vond, hem dus terug. Raiola, de zaakwaarnemer uit Haarlem annex Monaco, speelt een opvallende rol in het spel. Hij 'bracht' vorig seizoen drie spelers naar Manchester United, waar hij bevriend is met Mourinho: Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Henrik Mkhitarian. United faalde in de competitie, maar pakte met het Community Shield, de League Cup en de Europa League drie prijzen, en plaatste zich door de zege op Ajax voor de Champions League. In de finale scoorden Pogba en Mkhitarian, Raiola spinnend van tevredenheid achterlatend.