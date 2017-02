Dit is de nieuwe F1-Mercedes waar Verstappen het straks tegen opneemt

'Groter, bruter beest'

De zilveren auto wordt dit jaar bestuurd door drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Mercedes-debutant Valtteri Bottas. De Fin werd begin dit jaar overgenomen van Formule 1-team Williams nadat Nico Rosberg drie dagen na het behalen van zijn eerste wereldtitel zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde.



Hamilton en Bottas reden vandaag op Silverstone al een aantal promotierondjes in de nieuwe W08. Tijdens de presentatie was Hamilton enthousiast over zijn nieuwe auto: 'De auto voelt hetzelfde als die van vorig jaar wat betreft zitpositie. Er zit alleen een groter, bruter beest om je heen.'



Of de coureurs over ruim een maand in exact dezelfde auto zitten bij de start van het seizoen in Australië, is zeer de vraag.



Teams staan erom bekend veel te wijzigen aan hun auto's tussen de presentatie van de auto en de seizoenstart. Allereerst omdat ze niet meteen al hun kaarten op tafel willen leggen. Ten tweede omdat de auto's nog volop in ontwikkeling zijn.



De komende weken staan er acht testdagen op het programma in Barcelona. De auto van Max Verstappen, de RB13 van Red Bull, wordt aanstaande zondag gepresenteerd, een dag voor de eerste testsessie.