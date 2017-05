Dirk Kuijt (36) beeïndigt loopbaan na titel Feyenoord

Liverpool

Meer lezen over Dirk Kuijt bij kampioen Feyenoord: Een voetbalsprookje, zo omschreef Volkskrant-journalist Bart Vlietstra de manier waarop Dirk Kuijt Feyenoord na 18 jaar weer een landstitel bezorgde. Een kampioenschap vol symboliek, oordeelde Volkskrant-journalist Willem Vissers.

Hierna volgden voetbalavonturen in het buitenland. Voor 18 miljoen euro verkocht Feyenoord zijn topspits in 2006 aan het roemruchte Liverpool, hoewel critici - net als bij zijn vorige stappen omhoog - betwijfelden of Kuijt goed genoeg was. Ook in Engeland bewees hij hun ongelijk. Met zijn onverzettelijkheid, onuitputtelijkheid en winnaarmentaliteit bracht hij de supporters op Anfield in vervoering.



Ook bij het Nederlands elftal was Kuijt jarenlang een belangrijke schakel. Toen hij in 2014 stopte als international, stond de teller op 104 interlands en 24 doelpunten. Een respectabel aantal, helemaal gelet op de concurrentie van aanvallende sterspelers als Robin van Persie, Arjen Robben, Rafaël van der Vaart en Klaas-Jan Huntelaar. Kuijt speelde de verloren WK-finale van 2010 tegen Spanje en deed vier jaar later tijdens de eindronde in Brazilië zelfs dienst als rechtsback.