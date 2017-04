Directeur NOC*NSF blijft op gepaste afstand tijdens Spelen Tokio

Het was paardensport: min 3,6 medailles, zwemmen min 2,4 en zeilen min 1,5. Op andere onderdelen als judo, hockey en atletiek werd ook een min van 3,4 genoteerd. De plussen in Rio waren voor wielrennen (plus 1,3) en roeien (plus 1,0 boven de verwachting).



Hendriks is niet afgerekend op de niet gehaalde doelstelling van 'meer medailles' dan in Londen. Het werd er in Rio één minder. De tiende plaats in het landenklassement werd ook (nipt) gemist: elfde. Wat wel werd gehaald, was dat er in meer sporten dan in Londen 2012 medailles werden veroverd: 12 om 11.



De scheiding tussen technisch directeur en chef de mission ligt vooral in de werklast die op het bord van Hendriks in Rio lag, erkende Dielessen. Hendriks reisde vooraf 21 keer ter verkenning naar Rio; Dielessen 'een keer of twaalf'. Het was een investering die bij aankomst in het kapot gesaboteerde olympisch dorp weinig waard bleek. Dielessen: 'Ik dacht: jeetje hebben we er zoveel energie ingestopt en overkomt ons dit nog.'