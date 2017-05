Deze 'vegan' voetbalclub speelt op koeienstront en rijdt elektrisch

Dale Vince liet 's werelds eerste 'organische' voetbalveld aanleggen, bemest en geknipt door een op zonne-energie rijdende grasmaaier

De promotie naar de vierde profdivisie is een groot succes voor voorzitter Dale Vince, die de The Little Club on the Hill zeven jaar geleden kocht. De voormalige New Age Traveller, multimiljonair geworden in de groene energie, had één ambitie: een groene revolutie veroorzaken in de voetbalwereld. Zijn eerste daad was het afschaffen van het rood vlees in de spelerskantine. Voortaan konden de spelers alleen nog vegetarisch eten, of, als het echt moet, organisch pluimvee of vis.



Daar bleef het niet bij. Vince, geboren in het groene stadje Stroud, liet zonnepanelen installeren. Tevens liet hij 's werelds eerste 'organische' voetbalveld aanleggen, op een natuurlijke wijze bemest en geknipt door een op zonne-energie rijdende grasmaaier. Ook voetbaltechnisch bleek de voorzitter vooruitstrevend te zijn. Voor het werven van spelers introduceerde hij het zogeheten Moneyball-model, een computersysteem dat afkomstig is uit de honkbalwereld.