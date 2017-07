Deken van verdriet over Venus' twintigste Wimbledon

De 37-jarige Venus Williams is nog altijd de diva van het vrouwentennis, maar maandag zit een gebroken mens in de perszaal van Wimbledon. Op baan 1 worstelt ze in twee sets (7-6, 6-4) al meer met zichzelf dan met Elise Mertens. Tennis is een vlucht na een auto-ongeluk met fatale afloop, waarvoor Williams is aangeklaagd door de familie van het slachtoffer. Die last is ondraaglijk, fluistert Williams, terwijl de tranen over haar wangen lopen.