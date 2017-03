Deelstra wint NK Cross vrouwen, Van der Wielen superieur bij mannen

Geslaagde editie

Winnaar Jesper van der Wielen leek hier echter totaal geen last van te hebben. In de eerste van drie ronden greep hij de koppositie, om vervolgens zijn voorsprong consequent uit te breiden.



Tijdens de laatste paar kilometer slingerde hij zijn pet het publiek in, haalde een achterblijver een rondje in en spurtte met groot machtsvertoon over de finish. Schijnbaar moeiteloos. 'Ik ben net terug uit Kenia, dat merk ik in positieve zin aan mijn ademhaling. Ik zag anderen wel snel starten, maar rekende erop dat mijn uithoudingsvermogen het verschil zou maken.'



Het tegenvallende deelnemersveld kon de pret niet drukken. 'Ik was al zes keer op het podium geëindigd en was er echt op gebrand om de titel nu te pakken. Als je daarnaast naar de sfeer, het aanwezige publiek en het lastige parcours kijkt, dat maakt een hoop goed.'