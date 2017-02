Debuut Tim Krul bij AZ eindigt in nederlaag tegen PSV

Gevoelsman

Van den Brom krijgt voor 1 maart te horen of hij mag blijven in Alkmaar of niet. Dat er nog altijd geen duidelijkheid is, lijkt geen goed voorteken voor de Amersfoorter. Hij zou, in het wetenschappelijke en innovatieve klimaat dat bij AZ heerst, te veel een voetbalman zijn die op gevoel werkt.



Door de magere tegenstand die AZ bood kon PSV zelfvertrouwen tanken in de jacht op Ajax en Feyenoord. Prettig voor de Eindhovenaren: na een periode van droogte lukte het Luuk de Jong zaterdag eindelijk weer eens om te scoren voor zijn ploeg. Hij schoof in de tweede helft de 1-4 binnen achter Krul, de man die bij Newcastle United nog zijn collega was.



Tot 2018 staat Krul nog onder contract bij de club die degradeerde uit de Premier League. Maar over zijn toekomst wilde hij zaterdag nog niet nadenken. Als hij deze week iets heeft geleerd, is het wel dat in de voetbalwereld alles in één dag kan veranderen. 'Ik ga me eerst op AZ richten. Er valt nog genoeg te winnen met de club. De rest komt later.'