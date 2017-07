De werkelijkheid is nat met een bittere nasmaak

'Slappe poten'

Jos van Emden in actie tijdens de eerste etappe van de Tour de France, een tijdrit over 14 kilometer in Dusseldorf. © ANP Er zat wel veel power op. Maar ik had liever droog gereden. Ik laat nu te veel liggen Jos van Emden

Op een scherm bij de bus van Astana, iets verderop, verschijnen de eerste vage beelden van Van Emden, gevangen in een cameralens vol spetters. De tussentijden overtuigen niet. Hij had 'slappe poten', had hij nog na het Nederlands kampioenschap vorige week zondag gezegd. Binnen de ploeg wordt dat vaak opgevat als signaal dat het wel goed zit met de vorm.



Achter Van Emden rijdt de auto met de ploegleiders Zeeman en Jan Boven. Ze vinden dat hij te voorzichtig door de bochten gaat. Ze vertellen het hem niet. Het is sportpsychologie: op zulke momenten moet je iets wat minder gaat zeker niet accentueren. Hou 'm in de focus. De teller voor de Nederlandse hoop in de Duitse nattigheid staat stil op 16.19, dan nog goed voor een vierde plek, op 15 seconden van de latere winnaar Geraint Thomas. Het is de bevestiging dat Breukink de laatste Nederlandse geletruidrager blijft.



Dan Roglic maar. Na ruim 3kilometer is het al voorbij, in een van de eerste bochten glijdt de fiets onder hem vandaan. Nummer drie van de ploeg. Onder de luifel lijkt het wel of de gebeurtenissen voor kennisgeving worden aangenomen. Het is business as usual. De mecaniciens demonteren wielen uit de fietsen van de eerder gestarte renners en drogen de frames met poetsdoeken. George Bennett zoent na het uitrijden nog even met zijn vriendin.



Daar is Van Emden. 'Qua niveau was het oké. Ik heb me honderd procent kunnen geven. De echte scherpte was er niet. Er zat wel veel power op. Maar ik had liever droog gereden. Ik laat nu te veel liggen.' Het was glibberen, zegt hij. Hij voelde het achterwiel schuiven in de bocht waar Groenewegen viel en verderop overkwam het hem nog twee keer. Probeer dan maar weer eens met alle felheid die in je zit na een bocht weer op snelheid te komen.



Merijn Zeeman stapt uit de volgauto. 'Jos nam te weinig risico, hij had wat harder door de bochten gemoeten. Dat is het natuurlijk wel hè, je bent in de Tour.' Roglic keert later terug, hij werd verwacht bij de dopingcontrole. 'Ik moest wel risico nemen. Anders weet je zeker dat het niks wordt.'